نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمباراة الثانية.. سانشو خارج قائمة مانشستر يونايتد أمام برايتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد، عن قائمة فريقه في مباراة اليوم ضد برايتون والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سانشو يغيب عن مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

قرر الهولندي إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، استبعاد سانشو من قائمة الشياطين الحمر للمباراة الثانية على التوالي بعدما غاب أمام فولهام في جولة الافتتاح ببطولة الدوري الإنجليزي.

وحسب تقارير إنجليزية فإن سانشو قد تواجد مع بعثة فريق مانشستر يونايتد في ملعب المباراة، لكنه لم يُسجل في القائمة التي ستواجه برايتون.

ويحل فريق مانشستر يونايتد، ضيفًا على برايتون في ملعب “فالمر”، اليوم السبت، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة بينهما عند تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

وكان مانشستر يونايتد قد فاز على فولهام بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي.