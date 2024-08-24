نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني هانسي فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة أتلتيك بيلباو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

يلتقى الفريق الكتالوني مع ضيفه بيلباو، مساء اليوم السبت الموافق 24 أغسطس على ملعب "مونتجويك" ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وفلسطين.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بيلباو

‎حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

‎خط الدفاع: كوندي – كوبارسي – مارتينيز – بالدي.

‎وسط الملعب: كاسادو – بيدري – ايريك جارسيا.

‎الهجوم: لامين يامال – روبيرت ليفاندوفيسكي – رافينيا.

‎ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو مباشرة وحصريا عبر قناة Bein Sports 3HD.

