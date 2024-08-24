نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رومانو يحسم الجدل حول رحيل نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الصحفي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار سوق الانتقالات، حقيقة وجود مناقشات داخل ريال مدريد حول مستقبل البرازيلي رودريجو لاعب الفريق الكروي الأول.

رودريجو مستمر مع ريال مدريد

تحوم الشكوك حول مستقبل رودريجو مع ريال مدريد منذ انضمام الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي إندريك، لتدعيم خط هجوم الفريق الملكي بالموسم الجديد.

وحسب رومانو، فإن نادي ريال مدريد لم يناقش مستقبل رودريجو ولا يفكر أبدًا في رحيل اللاعب بالفترة الحالية.

وقال رومانو أنه لم يتم التطرق لرحيل رودريجو أبدًا سواء من ريال مدريد أو اللاعب نفسه.

ولفت إلى إن مستقبل رودريجو لم يكن موضوعًا على طاولة إدارة ريال مدريد هذا الصيف.