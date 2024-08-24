نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف برشلونة من حسم صفقة الموسم مع نجم مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات ملف مفاوضات نادي برشلونة للتعاقد مع جواو كانسيلو الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات أن الهلال السعودي يتفاوض مع مينديز واللاعب حول الشروط الشخصية لحسم الصفقة خلال الساعات القادمة.

موقف برشلونة من حسم صفقة الموسم مع نجم مانشستر سيتي



وأضاف رومانو أن مانشستر سيتي ينتظر قرار كانسيلو مِن أجل حسم الصفقة بشكل نهائي.

وأوضح خبير سوق الانتقالات أن برشلونة مازال في محادثات مع محيط جواو كانسيلو لكن لا عرض رسمي حتي هذه اللحظة.

