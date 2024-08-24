نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون بثنائية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام نظيره نادي برايتون في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح برايتون في تسجيل فوز مهم على برايتون في اللقاء الذي أقيم على ملعب فالمر من منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد على مانشستر يونايتد في مباراته مساء اليوم.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي

تمكن نادي برايتون من افتتاح المباراة بأولى الأهداف بأقدام داني ويلبيك نجم الفريق في الدقيقة الثانية والثلاثين من عمر الشوط الأول وبمساعدة من ميتوما.

وجاء هدف التعادل بواسطة عماد تراوري وبمساعدة من نصير مزراوي في الدقيقة ستون من عمر المباراة.

وأضاف جواو بيدرو هدف برايتون الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل من ضائع من عمر المباراة.

ودخل مانشستر يونايتد مباراته ضد برايتون بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت- ليساندرو مارتينيز- هاري ماجواير- نصير مزراوي

في الوسط: ماسون ماونت- كاسيميرو- كوبي ماينو

الهجوم: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- أماد ديالو