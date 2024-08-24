نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد القرعة.. مواعيد مباريات الزمالك في بطولة دوري رجال الكرة الطائرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت ظهر اليوم السبت، قرعة بطولة دوري رجال الكرة الطائرة، استعدادًا للموسم المحلي الجديد 2024 - 2025، وذلك بمقر قاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي.

وشهدت مراسم القرعة، حضور الكابتن وليد عبد العال المدرب العام للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، وأحمد شعلان المدير الإداري للفريق.

قرعة الزمالك ببطولة دوري رجال الكرة الطائرة

وأسفرت القرعة عن تواجد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ " بتروجت وهليوبوليس والشمس والمقاولون العرب واتحاد الشرطة

وتم تحديد انطلاقة دوري رجال الكرة الطائرة يوم 16 نوفمبر المقبل، عقب انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في البطولة العربية، على أن يفتتح الزمالك مبارياته في البطولة بمواجهة بتروجت.

وجاء جدول مباريات الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك في الدور الأول كالتالي:-

بتروجت ضد الزمالك- يوم السبت 16 - 11

هليوبوليس ضد الزمالك -يوم الثلاثاء 19 - 11

الزمالك ضد اتحاد الشرطة - يوم السبت 23 - 11

المقاولون العرب ضد الزمالك - يوم الثلاثاء 26 - 11

الزمالك ضد الشمس- يوم السبت 30 - 11

وجاء جدول مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك في الدور الثاني كالتالي:-

الزمالك ضد بتروجت - يوم الثلاثاء الموافق 3- 12

الزمالك ضد هليوبوليس - يوم السبت 7- 12

اتحاد الشرطة ضد الزمالك - يوم الثلاثاء 10- 12

الزمالك ضد المقاولون العرب - يوم السبت 14- 12

الشمس ضد الزمالك - يوم الثلاثاء 17-12