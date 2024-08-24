نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوم السعودي ينسحب من صفقة أحمد سيد زيزو بسبب تجاهل الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي نيوم السعودي، الانسحاب من صفقة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب تجاهل إدارة الأبيض العرض المقدم.

ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب، فإن عرض نيوم السعودي لرحيل زيزو عن الزمالك يبلغ 6 مليون دولار يحصل عليها نادي الزمالك، فيما يحصل اللاعب على راتب سنوي يصل إلى 3.5 مليون دولار في الموسم الواحد.

وكشفت تقارير، عن رغبة نادي نيوم في الانسحاب من الصفقة ولكنها تنتظر رد أخير من جانب نادي الزمالك، وفي حال الموافقة على العرض قبل تعاقد نيوم مع مراد بتنا، قد يتعاقد نيوم مع زيزو.

وفي سياق متصل، فقد أكدت التقارير، عن توصل نادي الزمالك لاتفاق مع أحمد سيد زيزو ووالده من أجل تجديد تعاقده رفقة الأبيض، وسيتم حسم مصير اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

يشار إلى أن نادي الزمالك، يسعى إلى حل أزمة إيقاف القيد خلال اليومين القادمين، من أجل إبرام العديد من الصفقات استعدادا لمنافسات الموسم الجديد