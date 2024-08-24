نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. سامي الشيشيني مديرًا فنيًا لـ البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي البنك الأهلي، برئاسة أشرف نصار، عن تعيين المدرب سامي الشيشيني كمدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم، ليحل محل المدرب السابق طارق مصطفى. يأتي هذا القرار بعد نهاية موسم 2023-2024، الذي شهد الفريق يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

سامي الشيشيني مديرًا فنيًا لـ البنك الأهلي

يمتلك سامي الشيشيني سجلًا حافلًا بالخبرة في الدوري المصري، حيث تولى تدريب عدة أندية من قبل، مما يجعله خيارًا مناسبًا لتحقيق الاستقرار الفني المطلوب للفريق، خاصة بعد موسم شهد تذبذبًا في الأداء والنتائج.

بالتزامن مع هذا التعيين، أعلن البنك الأهلي أيضًا عن تعاقده مع الظهير الأيمن هشام صلاح، الذي انضم للفريق قادمًا من الاتحاد السكندري، وهو ما يعكس رغبة الإدارة في تعزيز صفوف الفريق بلاعبين ذوي جودة عالية استعدادًا للموسم الجديد.

سيكون على الشيشيني مهمة تحسين أداء الفريق بشكل كبير، ويتطلب ذلك منه بناء فريق متجانس قادر على تنفيذ أفكاره التكتيكية بفعالية. من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تغييرات كبيرة داخل صفوف البنك الأهلي، سواء على مستوى اللاعبين أو الجهاز الفني. وسيكون نجاح المشروع الجديد مرهونًا بقدرة الشيشيني على فرض رؤيته وتشكيل فريق قوي قادر على المنافسة في الدوري.