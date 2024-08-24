مانشستر سيتي يتقدم بثلاثية أمام إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أمام نظيره إبسويتش تاون بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث الشوط الأول لمباراة مانشستر سيتي وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

تمكن سامي سموديكس من تسجيل الهدف الأول لصالح إبسويتش تاون في الدقيقة 7، بعد تمريرة رائعة من بن جونسون إلى زميله سموديكس الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، مرت من بين أقدام الحارس إيديرسون، وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي أن يسجل هدف التعادل لصالح السيتيزن في الدقيقة 12 عن طريق ركلة جزاء، نفذها هالاند بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح كيفين دي بروين في تسجيل الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 14، بعد أن تمكن سافيو موريرا من قطع الكرة من حارس مرمى إبسويتش ليتابعها دي بروين بتسديدة أرضية يسارية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل إرلينج هالاند الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 16، بعد تمريرة بينية رائعة من كيفين دي بروين إلى هالاند الذي استقبلها برأسه ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت المرمى الخالي.

ومنعت العارضة الهدف الرابع لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 27، بعد تسديدة من ريكو لويس من داخل منطقة الجزاء.

وكاد أن يسجل كيفين دي بروين هدفًا رائعًا في الدقيقة 29، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها ارتطمت بالعارضة العلوية.