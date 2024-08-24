مانشستر سيتي يكتسح إبسويتش تاون برباعية ويتصدر الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز أمام نظيره إبسويتش تاون بأربعة أهداف أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

ويحتل السيتيزن بعد هذا الفوز صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق إبسويتش تاون في المركز قبل الأخير، دون نقاط.

أحداث مباراة مانشستر سيتي وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

سجل سامي سموديكس أول أهداف اللقاء لصالح إبسويتش تاون في الدقيقة 7، بعد تمريرة رائعة من بن جونسون إلى زميله سموديكس الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، مرت من بين أقدام الحارس إيديرسون، وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي أن يسجل هدف التعادل لصالح السيتيزن في الدقيقة 12 عن طريق ركلة جزاء، نفذها هالاند بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح كيفين دي بروين في تسجيل الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 14، بعد أن تمكن سافيو موريرا من قطع الكرة من حارس مرمى إبسويتش ليتابعها دي بروين بتسديدة أرضية يسارية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل إرلينج هالاند الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 16، بعد تمريرة بينية رائعة من كيفين دي بروين إلى هالاند الذي استقبلها برأسه ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت المرمى الخالي.

ومنعت العارضة الهدف الرابع لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 27، بعد تسديدة من ريكو لويس من داخل منطقة الجزاء.

وكاد أن يسجل كيفين دي بروين هدفًا رائعًا في الدقيقة 29، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها ارتطمت بالعارضة العلوية.

وشارك إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 71 بدلًا من اللاعب سافيو موريرا.

وأحرز إرلينج هالاند الهدف الرابع لصالح مانشستر سيتي والثالث له في اللقاء عند الدقيقة 83، بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.