نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا أمام نظيره إبسويتش تاون بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "الاتحاد" في ثاني جولات البريميرليج.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

افتتح سامي سموديكس أول أهداف اللقاء لصالح إبسويتش تاون في الدقيقة 7، بعد تمريرة رائعة من بن جونسون إلى زميله سموديكس الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، مرت من بين أقدام الحارس إيديرسون، وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتمكن إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي من تسجيل هدف التعادل لصالح السيتيزن في الدقيقة 12 عن طريق ركلة جزاء، نفذها هالاند بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 14، بعد أن تمكن سافيو موريرا من قطع الكرة من حارس مرمى إبسويتش ليتابعها دي بروين بتسديدة أرضية يسارية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز إرلينج هالاند التقدم بالهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 16، بعد تمريرة بينية رائعة من كيفين دي بروين إلى هالاند الذي استقبلها برأسه ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في المرمى الخالي.

وسجل إرلينج هالاند الهدف الرابع لصالح مانشستر سيتي والثالث له في اللقاء عند الدقيقة 83، بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.