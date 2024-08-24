نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل زد أمام مودرن سبورت بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق مودرن سبورت بكأس مصر.

تشكيل زد أمام مودرن سبورت بكأس مصر

وجاء التشكيل على النحو التالي:

علي لطفي، أحمد سيد عبد النبي، شادي حسين، مصطفى زيكو، مصطفى العش، أحمد الصغيري، محمد أشرف، مصطفى ميسي، محمد قطب، بيتر زيلو، ماتا ماجاسا.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام التاسعة مساءً على ملعب ستاد السلام فريق مودرن سبورت نظيره فريق زد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.