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عاجل.. تشكيل مباراة إنتر ميلان الرسمي لمواجهة ليتشي في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة -  
أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي تشكيل الفريق لمواجهة ليتشي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي. 


وستقام المباراة بعد قليل في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر على ملعب استاد لويجي فيراريس.


وسيخوض إنتر ميلان المباراة بالتشكيل التالي:


في حراسة المرمى: سومير.
خط الدفاع: باستوني – فرانشيسكو أتشريبي – بافارد.
خط الوسط: ديماركو – مختريان- هاكان ـ باريلا –دراميان.
في الهجوم: تورام –مهدي طارمي

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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