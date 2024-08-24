نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مباراة إنتر ميلان الرسمي لمواجهة ليتشي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي تشكيل الفريق لمواجهة ليتشي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة بعد قليل في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر على ملعب استاد لويجي فيراريس.



وسيخوض إنتر ميلان المباراة بالتشكيل التالي:



في حراسة المرمى: سومير.

خط الدفاع: باستوني – فرانشيسكو أتشريبي – بافارد.

خط الوسط: ديماركو – مختريان- هاكان ـ باريلا –دراميان.

في الهجوم: تورام –مهدي طارمي