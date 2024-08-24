نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بارما يُسقط ميلان بثنائية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق بارما في الفوز على حساب فريق ميلان، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ميلان يخسر أمام بارما

وسجل دينيس مان هدف فريق بارما الأول في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، بينما تعادل كريستيان بولسيتش لفريق ميلان.

واحرز ماتيو كانسيليري هدف الفوز لصالح فريق بارما في الدقيقة 77 من اللقاء.

ترتيب بارما وميلان

وبهذه النتيجة يرفع فريق بارما رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الكالتشيو، بينما يتوقف رصيد ميلان عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.