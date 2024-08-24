نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يقدم لـ أحمد سيد زيزو ووالده عقود التجديد وينتظر موقف اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإدارة قدمت تصورها لأحمد مصطفى "زيزو" لاعب فريق الكرة ووالده فيما يتعلق بملف تجديد عقد اللاعب مع النادي.

الزمالك يضع كرة التجديد في ملعب زيزو

وأضاف المصدر أن التصور الذي قدمه الزمالك لزيزو ووالده هو أقصى ما يمكن أن يقدمه النادي للاعب وفقا لإمكانيات الزمالك ولكن طلبات زيزو أكثر بكثير من إمكانيات النادي.

وأضاف المصدر أن والد زيزو نوه خلال الجلسة إلى أن هناك عرض من أحد الأندية السعودية.

وأوضح المصدر أنه تم التواصل مع مسؤولي النادي السعودي كي يعلم اللاعب أن الزمالك ليس ضده أو ضد مستقبله، والمفاوضات مستمرة ولكنه القرار الأخير للاعب لأنه لديه عرض الزمالك وهو عرض محترم ولكن دون الإضرار بباقي اللاعبين أو الفريق بالإضافة إلى العرض السعودي.

وأشار المصدر إلى الزمالك يتفاوض مع النادي السعودي في النواحي القانونية حتى إذا تم البيع يضمن الأبيض عودة اللاعب للزمالك مرة أخرى.