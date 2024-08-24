نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: جلسة بين الخطيب وأبو الحسن لحسم صفقة الساعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك جلسة سوف تجمع بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ونصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي، للحصول على خدمات عمر الساعي لاعب الفريق، بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي قدم عرضًا شفويًا جديدًا بدفع مبلغ 30 مليون جنيه و2 لاعبين على سبيل الإعارة، ولكن الإسماعيلي يرغب في الحصول على 60 مليون جنيه".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي قد يرفع عرضه إلى 35 أو 40 مليون، والساعي رغبته الانضمام للقلعة الحمراء وهو ما أبلغ به المسؤولين في الدراويش".