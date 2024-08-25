نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موعد وصول أشرف داري من أجل إتمام انتقاله إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي أنهى الاتفاق مع نادي بريست الفرنسي، من أجل التعاقد مع المغربي أشرف داري مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي اتفق مع داري على كل التفاصيل التعاقدية واللاعب في طريقه للقاهرة عقب نهاية مباراة فريقه يوم الأحد المقبل، وسوف يصل أحد يومي الإثنين أو الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير للتوقيع".