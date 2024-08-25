نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برينتفورد.. صلاح في المقدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به برينتفورد مساء اليوم الأحد 25 أغسطس 2024 على ملعب "أنفيلد" في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جاريل كوانساه، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: كودي جاكبو، محمد صلاح، لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد برينتفورد مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.