نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير: كوبري زيزو للأهلي.. اشتغالة ميدو.. سمك لبن اتحاد كرة.. رجل خطاب.. بطل مظلوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟ أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي في سطور موجزة.

كوبري زيزو للأهلي



يسيطر رحيل أحمد زيزو لاعب الزمالك، على الوسط الرياضي وأحاديثه في أخر يومين، خاصة مع تلقيه عرضًا من نادي نيوم السعودي، لكن الغريب انتشار منشور عبر الفيس بوك يحذر رئيس النادي من أن هذا العرض "كوبري" للانتقال للأهلي!.. "الزمالك في حاجة لبيع زيزو.. على إدارة الزمالك عدم الخوف والتردد.. الكبير كبير".



اشتغالة ميدو



أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حالة! فيديوهات يقوم بنشرها تجلب ابتسامتي دون عناء، خاصة بعد إعلانه العودة للعب كرة القدم عبر بوابة أحد الأندية بالدوري المصري.. "ميدو عارف إنه مش راجع وأنا كمان عارف.. أنتم عارفين؟".

سمك.. لبن.. اتحاد كرة



مفاجأة مدوية إن اتحاد الكرة لديه جوابا رسميا يفيد بأن لاعبي الأهلي سينضمون يوم 1 سبتمبر، لكنه لم يبلغ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الذي سينتظر انضمام اللاعبين يوم 28! "سمك.. لبن.. اتحاد كرة".

فرحة ساحلية

تأهل الإسماعيلي والمصري البورسيعيدي لنصف نهائي كأس مصر، انتزع فرحة جماهيرية ساحلية غائبة.. "الكرة للجماهير.. رجعوا لنا الجماهير وأنديتهم.. أرجوكم".

رجل خطاب



هناك أشخاص يفرضون أنفسهم بأدواتهم وقدراتهم، كريم خطاب فرض نفسه على الوسط الإعلامي الرياضي بأدائه فهو "محترف"، وهذا الفرض نجح فيه أيضًا في "بودكاست" يستضيف نجوم الفن والرياضة، لكن الجميع علق على وضعية قدم خطاب في وجه الضيف بأسلوب لسنا معتادين عليه في مجتمعنا على الأقل.. "يا خطاب أنت جميل وعليك أن تستمع لملاحظات الجمهور وتنفذها.. الإجماع يؤكد الخطأ حتى لو".

بطل مظلوم



قررت في “ع الطاير”، أن نسلط الضوء على أبطال تستحق.. لذا ساعدني وأرسل لي أي بطل يستحق.

كل يوم بطل.. مصر ولادة، لكن لا نعرف عنهم شيء، هذا الأمر يحزنني بشدة! الشباب تيأس وتغضب وجميعنا نظلمهم ونقسو عليهم بعدم تقديرهم بعد مشوار من الكفاح والحصول على ميداليات.

"رحاب رضوان، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبية" بطلتنا اليوم، شجعوا نجوم الظل.. المغمورون.. الصامتون! وكلامي للجميع، مسؤولون.. جمهور.. صحافة.. تليفزيون.. سوشيال ميديا".

رحاب بطلة مصر، نجحت فى تحقيق الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم بجورجيا، ولديها رقمًا قياسيًا عالميًا فى منافسات 55 كجم بعد رفع وزن 135 كجم، في إنجاز تاريخي للبطلة البارالمبية المصرية.

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