هالاند في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي الذي يتنافس فيه الكثير من نجوم الكرة العالمية على تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب هداف البريميرليج في الموسم الحالي.

هالاند في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

فجر النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي مفاجأة باحتلاله صدارة جدول هدافي البريميرليج بعد الجولة الثانية برصيد 4 أهداف وجاء هيونج مين سون نجم توتنهام وداني ويلبيك نجم برايتون في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد هدفين.

يحتل المصري محمد صلاح نجم ليفربول المركز العاشر برصيد هدف وحيد حتى الآن.

نجح إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي في التتويج بلقب هداف البريميرليج في الموسم الماضي برصيد 27 هدف.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 4 أهداف

2 - هيونج مين سون - توتنهام - هدفين

3 - داني ويلبيك - برايتون - هدفين

4 - ماتيو كوفاسيتس - مانشستر سيتي - هدف واحد

5 - بيدرو بورو - توتنهام - هدف واحد

6 - كيفين دي بروين- مانشستر سيتي- هدف واحد

7 - كريستيان روميرو - توتنهام - هدف واحد

8 - بوكايو ساكا - آرسنال - هدف واحد

9 - كاي هافيرتز - آرسنال - هدف واحد

10 - محمد صلاح - ليفربول - هدف واحد