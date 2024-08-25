نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تكشف موعد تسليم درع الدوري للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ثروت سويلم، المتحدث باسم رابطة الأندية المصرية، عن موعد تسلم درع الدوري الجديد للنادي الأهلي، بعد حسم المارد الأحمر للقب رقم 44 في تاريخه.

تصريحات ثروت سويلم

وقال سويلم في تصريحات عبر تصريحات تلفزيونية: أتمنى أن يكون الموسم القادم استثنائي، ولكن كل الأندية تريد أن يستمر الدوري في النسخة القادمة بشكله الحالي.

وواصل: هناك اجتماع بحضور الأندية، والرابطة والشركة الراعية واتحاد الكرة من أجل مناقشة شكل الدوري الجديد، ولن يكون هناك قرارا فرديا، وسيتضح الأمر خلال نهاية الأسبوع.

وأكمل: الرابطة والاتحاد اتفقا على تنظيم حفل مميز لتسليم الأهلي درع الدوري.

وتابع: درع الدوري الجديد متواجد في مصر، بعد صناعته في إنجلترا كما يشاع في الفترة الأخيرة، وسيتم تسليمه خلال شهر سبتمبر في احتفالية محترمة تليق بتاريخ الدوري، بالتنسيق مع الشركة الراعية والأهلي ورابطة الأندية.