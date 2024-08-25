نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم الأحد 25-08-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تستكمل مباريات الجولة الثانية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد 25 أغسطس، والتي بدأت منافستها يوم أمس السبت.
وتقام اليوم الأحد 3 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تختم منافسات الجولة الثانية.
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
وبستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
بورنموث 4:00 نيوكاسل يونايتد
وولفرهامبتون 4:00 تشيلسي
برينتفورد 6:30 ليفربول
وتذاع كل مباريات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بين سبورتس HD، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات البريميرليج.