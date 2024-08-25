نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل لقاءات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإسباني، اليوم الأحد 25 أغسطس، حيث بدأت منافسات تلك الجولة يوم الجمعة الماضي.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم الأحد

ويتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 3 أهداف، حيث أحرز هدفين في الجولة الأولى ضد فالنسيا، وهدف في تلك الجولة ضد فريق أتلتيك بلباو.

ويأتي ترتيب هدافي الليجا كالتالي:-



1 روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 3 أهداف.

2 أرنوت جروينفيلد، فياريال، هدفان.

3 أويهان سانست، أتلتيك بلباو، هدفان.

4 ياجو أسباس، سيلتا فيجو، هدفان.