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أحمد جودة - القاهرة - توفى كريستوف داوم الشخصية البارزة في كرة القدم الألمانية والذي حظى بشهرة واسعة كمدرب، وذلك عن عمر 70 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حسبما أعلنت عائلته مساء السبت.

وفاة الأسطورة الألمانية داوم عن 70 عاما بعد صراع مع المرض

وأوضحت عائلة داوم أنه توفى أمس السبت "في سلام وهو محاط بعائلته".

وبعد تشخيص إصابته بمرض السرطان في 2022، انسحب داوم في البداية من الحياة العامة لكنه عاد مجددا إلى الأضواء.

وقال داوم في مقابلات وأحاديث سابقة "السرطان اختار الجسد الخاطئ"، مستغلا صراعه مع المرض في إلهام الأخرين.

وتوج داوم بلقب البوندسليجا مع شتوتجارت وتولى تدريب تسعة أندية على مدار 30 عاما، وحصد عشرة ألقاب.