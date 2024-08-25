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أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب بروسيا دورتموند الجديد، نوري شاهين، إن فريقه يتطلع إلى الاستفادة من بدايته الناجحة في الدوري الألماني والتغلب على صعوبة البدايات مع تقدم الموسم، وذلك بعد فوز فريقه 2-0 على ضيفه آينتراخت فرانكفورت، أمس السبت.

مدرب دورتموند يؤكد على أهمية البدايات القوية

وواجه دورتموند صعوبة جمة في فرض أسلوبه واللعب بالإيقاع المطلوب أمام فرانكفورت في مباراة غلب عليها الحذر وكانت تقترب من التعادل السلبي.

لكن البديل جيمي جيتنز تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 72، بعد لحظات من إهدار لاعب فرانكفورت، فارس شايبي، لفرصة خطيرة.

واقترب فرانكفورت من التعادل في الدقائق الأخيرة، لكن آماله تلاشت عندما أضاف جيتنز الهدف الثاني لدورتموند إثر هجمة مرتدة سريعة في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحصل دورتموند بذلك أول 3 نقاط له تحت قيادة مدربه شاهين.

وأبلغ شاهين الصحافيين بعد المباراة: "واجهنا لحظات عانينا فيها، وكان الزخم في صالحهم خاصة بعدما كانوا قريبين من التقدم، لكننا سجلنا وهذا هو المهم".

وأضاف: "كانت بداية المباراة صعبة نسبيًا، وانقلبت الأمور في صالحنا لحسن الحظ في نهاية المباراة، كانت بداية صعبة في موسم جديد مع مدرب ولاعبين جدد، كان من المهم أن نبدأ بحصد 3 نقاط، أشعر بالراحة، نحتاج الآن إلى تسريع هذه العملية (الاندماج) بالانتصارات".

وأشاد شاهين بأداء الإنجليزي غيتنز (20 عامًا) وقال: "جميع البدلاء الخمسة دخلوا ومنحونا قوة إضافية، ما حدث هو أفضل شهادة على تطور جيمي، هو في طريقه إلى القمة ولدينا توقعات عالية له".