عاجل.. كولر يحسم موقفه من رحيل الظهير الطائر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر من رحيل كريم الدبيس لاعب الفريق خلال الصيف الجاري.

كولر يحسم موقفه من رحيل الظهير الطائر

ويغيب كريم الدبيس عن المشاركة مع الأهلي هذا الموسم، حيث فضل المدرب السويسري كولر الاعتماد على كريم فؤاد بعد إصابة علي معلول.

وقال المصدر إن مارسيل كولر يرحب برحيل كريم الدبيس حال رغبة اللاعب في خوض تجربة خارج الأهلي في الموسم الجديد.

وأضاف المصدر بأن كولر لا يُمانع رحيل اللاعب حال تلقيه عرضًا ورغبته في الرحيل خاصةً وأنه لا يعتمد عليه بشكل أساسي في تشكيلة الفريق.

