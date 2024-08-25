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أحمد جودة - القاهرة - يعول مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، على جماهير فريقه المتحمسة لتحفيز فريقه في أول مباراة له على ملعبه في الدوري الإسباني ضد جيرونا، الأحد.

سيميوني: سنبرم صفقات جديدة قريبًا

قال سيميوني خلال المؤتمر الصحافي السبت: "لعبت خلال فترتي كلاعب كرة قدم أمام هذه الجماهير، وكان ذلك يتفوق على كل شيء آخر، إنهم يدفعون اللاعبين دائمًا، ونأمل أن تنعكس الطاقة في المدرجات على أرض الملعب".

وبعد بداية مخيبة للآمال للموسم بالتعادل 2-2 مع فياريال، قال سيميوني إنه يتوقع أن تكون ميزة اللعب على الأرض عاملًا مساعدًا في التغلب على منافس قوي مثل جيرونا.

وقال إنه شعر بالعاطفة عندما ظهر أكثر من 30 ألف مشجع في ملعب ميتروبوليتانو للترحيب بصفقات الفريق الجديدة، ومن بينهم النجمان السابقان في الدوري الإنجليزي الممتاز خوليان ألفاريز وكونور غالاغر، والمدافع روبن لو نورماند الفائز ببطولة أوروبا 2024.

وزاد سيميوني: "في ذلك اليوم أثناء الكشف اللاعبين الجدد، عندما رأيت التقدير الذي حظوا به وكيف جاء الكثير من الناس لرؤيتهم؟، شعرت بسعادة غامرة، اليوم لدينا الفرصة مع الكثير من العمل الجاد لتشكيل فريق مثير للاهتمام وتنافسي، وعلينا أن ندرك المكان الذي نحن فيه والمسؤولية التي يستلزمها ذلك".

وقال سيميوني إنه يتوقع انضمام لاعبين آخرين إلى فريقه قبل نهاية فترة الانتقالات في غضون أسبوع.

وأنفق أتلتيكو بالفعل أكثر من 200 مليون يورو لتعزيز صفوفه، بعد موسم مخيب للآمال أنهى فيه الدوري الإسباني في المركز الرابع.

واختتم سيميوني: "نحن نحقق كل ما تحدثنا عنه في بداية الصيف، الأمر يسير بالطريقة التي أردناها، ينقصنا لاعبين من المنتظر أن يصلا قريبًا، في غضون ساعات قليلة سيكونان معنا".