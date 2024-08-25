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أحمد جودة - القاهرة - عزز إنتر ميامي موقعه في صدارة المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي للمحترفين بفوزه على ضيفه سينسيناتي 2 /صفر فجر اليوم الأحد.

سواريز يقود إنتر ميامي لتعزيز موقعه في صدارة الدوري الأمريكي

كما عزز لوس أنجليس جالاكسي موقعه في صدارة المجموعة الغربية بفوزه على ضيفه أتلانتا يونايتد 2 /صفر.

وفي باقي المباريات فاز سياتل ساوندرز على مضيفه مينيسوتا يونايتد 3 /2 ودالاس على مضيفه دي سي يونايتد 4 /3 ونيو انجلاند ريفولوشن على مضيفه مونتريال 5 /صفر.

كما فاز سبورتنج كانساس سيتي على أورلاندو سيتي 3 /صفر وأوستن إف سي على مضيفه ناشفيل 2 /صفر وتورنتوعلى مضيفه هيوستن دينامو 1 /صفر وسان خوسيه إيرثكويكس على مضيفه ريال سالت ليك 2 /صفر وتعادل بورتلاند تمبرز مع سان لويس سيتي 4 /4.

ويتصدر إنتر ميامي ترتيب المجموعة الشرقية برصيد 56 نقطة بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه سينسيناتي.