نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامي أتشيمبونج يصدم جماهير الزمالك: هناك غرامة جديد على الفارس الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صدمة جديدة بشأن ملف حل أزمة إيقاف القيد في الوقت الحالي، والتي تكثف إدارة الفريق جهودها لحل هذا الأمر سريعا، لتتمكن من ضم صفقات جديدة هذا الصيف.

وتوصل مسؤولي الأبيض مع المغربي خالد بو طيب، إلى اتفاق لجدولة بعض مستحقاته والغرامة الضخمة التي وقعت على الزمالك، لفك قيد الأبيض في الميركاتو الجاري.

- وكيل أتشيمبونج يصدم الزمالك

وأكد روي فيرمير محامي اللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج نجم الزمالك السابق على وجود أزمة جديدة قادمة إلى اظاؤة الأبيض في الفترة الحالية.

حيث أوضح أن لم يتواصل معه أو مع موكله أي مسؤول من إدارة القلعة البيضاء، بشأن الحديث عن مستحقات اللاعب الباقية، سنستمر في شكرااا ضد الزمالك ومن الممكن فرض غرامة جديدة.

على جانب آخر، تخطط إدارة نادي الزمالك في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الريان القطري السابق لضمه هذا الصيف بعد حل أزمة القيد الحالية.

