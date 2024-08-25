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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي الإيطالي تشكيل الفريق لمواجهة بولونيا في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة بعد قليل في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر على ملعب استاد دييجو أرماندو مارادونا.



خسر نابولي من هيلاس فيرونا في أولى مبارياته في الدوري الإيطالي ليحتل المركز التاسع عشر بلا رصيد من النقاط بينما يحتل بولونيا المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة فقط بعد تعادله مع أودينيزي.



تشكيل نابولي الرسمي أمام بولونيا في الدوري الإيطالي



حراسة المرمى: مريت.

خط الدفاع: دي لورينزو – بنجيورنو – رحماني

خط الوسط: اوليفيرا – لوبتكا – انجويسا – مازوكي

خط الهجوم: كفارتسخيليا – راسبادوري – بوليتانو

