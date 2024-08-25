نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الأولى.. محمد صلاح يسجل في أول مباراتين من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق ليفربول فوزًا ثمينًا على حساب برينتفورد بثنائية وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكرر ليفربول انتصاراته للمرة الثانية بقيادة مدربه الجديد ارني سلوت والذي خلف المدرب الألماني يورجن كلوب.

صلاح يسجل رقما مميزًا جديد

واستطاع صلاح إضافة رقم مميز لأرقامه القياسية، ليسجل هدفين في المباراة الثانية على التوالي، كما سجل للمرة الأولى في أول مباراتين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبشكل عامح شارك محمد صلاح بشكل مباشر في 128 هدفًا في 128 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد مع ليفربول.سجل 93 هدفا وقدم 35 تمريرة حاسمة.

وفشل اللاعبون، حتى الآن، في كسر رقم صلاح حيث لم يسجل أي لاعب آخر أكثر من 100 هدف على أرضه في الدوري الإنجليزي منذ انضمام محمد صلاح إلى الريدز في عام 2017.