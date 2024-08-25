نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفيوم يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد من طلعت حرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الفيوم تحت قيادة فؤاد سلامة نجم إنبي والإنتاج الحربي الأسبق تدريباته اليوميه إستعدادآ للموسم الكروي الجديد بدوري القسم الثاني.

الفيوم يستعد للموسم الجديد من طلعت حرب

بدأ الفريق الفيومي فتره الاعداد يوم السبت الماضي بملعب نادي طلعت حرب في محافظه الجيزه وبمشاركه لاعبي الفريق المقيدين من الموسم الماضي بجانب عددآ من الصفقات الجديده والمقرر الاعلان عن أسماءهم مع لاعبين آخرين بشكل رسمي خلال الأيام القادمة عبر الصفحه الرسميه للنادي.

ومن جانبه؛ أبدى وليد عبدالهادي مدير الكره والراعي الرسمي للفريق سعادته بالاهتمام الكبير الذي يوليه الفريق الكروي الأول والممثل لمحافظه الفيوم من قبل مجلس إدارةالنادي برئاسه النائب عماد سعد حموده مشيدآ بدعم جماهير وأنصار نادي الفيوم والاجواء والروح التي شاهدها داخل أروقة النادي سواء من أعضاء مجلس الادارة والجهاز الفني واللاعبين.

كما تمنى التوفيق للفريق والظهور بمستوي طيب وإسعاد جماهير الفيوم ورفع اسم النادي ووضعه في مكانه افضل في الموسم الجديد، مشيرآ عبدالهادي إلي اقتراب النادي من حسم العديد من الصفقات السوبر والتعاقد مع مجموعه من المواهب المميزه في كافه مراكز الملعب من أجل دعم ممثل محافظه الفيوم الأول سيكونوا مفاجأة وذو اهتمام لعدد كبير من مسؤولي أندية الدوري الممتاز خلال الانتقالات الشتويه في يناير القادم.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الفيوم برئاسه النائب عماد سعد حموده ووليد عبد الهادي راعي الفريق ومدير الكره بعد عده اجتماعات استقروا علي تعيين الجهاز الفني والإداري للفريق بقيادة فؤاد سلامة ومعاونيه والي موافي مدرب عام وأحمد جمال مدرب مساعد وتامر عبدالحميد مدرب حراس ودكتور احمد عارف مدرب أحمال ودكتور احمد علي طبيب للفريق والإداريين خالد محمود وكريم المهدي وأحمد حلمي وأحمد وليد عبدالهادي.