نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرمان جيسوس.. الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة برازيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح نادي الهلال السعودي قريبًا من حسم صفقة برازيلية لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة برازيلية

وأكدت صحيفة عكاظ، أن جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي وجه بحسم صفقة التعاقد مع المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو.

وأشارت إلى أن الهلال يقترب أكثر فأكثر من الحصول على خدمات اللاعب، حيث أنها من المتوقع أن يتم حسمها بشكل كامل خلال الأيام القليلة القادمة.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره ضمك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة الهلال ضد ضمك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.