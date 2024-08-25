نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "أنا مش إمام عاشور".. رد ناري من زيزو على خطة "كوبري الأهلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ما أشيع خلال الساعات الماضية بشأن وجود خطة لدى الأهلي من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة من خلال "كوبري" بانتقاله إلى الاحتراف ثم التعاقد معه مثلما حدث مع إمام عاشور.

زيزو يؤكد: لن ألعب في مصر سوى لـ الزمالك

وأوضح زيزو في تصريحات صحفية: "أنا مش إمام عاشور لأفعل هذا الأمر، وأنا لن ألعب في مصر سوى للزمالك، من الصعب التضحية بالشعبية الكبيرة التي اكتسبتها من جماهير النادي الأبيض ولا المساندة التي منحوها لي في السنوات الماضية".

وتابع: "أؤكد أنني لن في مصر سوى للزمالك وكلمتي واحدة، ولا أفكر في النادي الأهلي مع احترامي له ولجماهيره ومسئوليه".

جدير بالذكر أن زيزو صاحب الـ28 عامًا ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وارتبط اسمه بالانتقال إلى نادي نيوم السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.