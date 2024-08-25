نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يسقط في فخ الخسارة أمام إمبولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في مصيده الخسارة أمام نظيره نادي إمبولي مساء اليوم الأحد ضمن لقاءات الدوري الإيطالي.

وواجه روما نظيره إمبولي في أولى لقاءات بطولة الدوري الإيطالي لهذه النسخة 2024-2025.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، نتيجة مباراة روما ضد إمبولي في افتتاح الجولة الأولى من عمر الكالتشيو.

نتيجة مباراة روما وإمبولي في الدوري الإيطالي

وفاز إمبولي بهدفين مقابل هدف وحيد على روما في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب أولمبيكو.

وافتتح إدوين جياسي أولى أهداف إمبولي في الدقيقة الخامسة والأربعين وبمساعدة من لورينزو كولومبو.

وفي الدقيقة الواحدة والستون عزز لورينزو كولومبو بثاني أهداف اللقاء لصالح إمبولي من خلال ركلة جزاء.

وجاء هدف تقليص الفارق بأقدام إلدور شومورودوف في الدقيقة ثمانين من عمر الشوط الثاني.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعد احتساب خمس دقائق كوقت بدل ضائع معلنًا فوز إمبولي بهدفين مقابل هدف.