نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زيزو يمهل الزمالك 48 ساعة لحسم رحيله إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل مسؤولي نادي الزمالك في الأيام الماضية في مفاوضات جادة لتجديد عقد أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تلقي الاعب العديد من العروض الضخمة من الدوريات الخليجية.

وتلقى مؤخرا زيزو عرضا من الدوري السعودي تصل قيمة راتبه إلى 5 مليون دولار في الموسم الواحد.



- الزمالك يقدم عرض جديد لزيزو

وأكد سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" تحدثت مع أحمد سليمان في أحد الفنادق عن مصير زيزو ليؤكد لي أن لا يوجد شخص داخل الزمالك يريد رحيل زيزو".

وتابع: "قدمنا عرض يبلغ قيمته 60 مليون جنيه دون أي مقدم للعقد في الموسم دون الضرائب، واللاعب حدد 48 ساعة للرد على عرض الإدارة ولا نريد رحيل اللاعب ولكن لو قرر هو خوض التجربة لن نقف في طريقه سندرس العروض".

وواصل:" لا يهمنا أن نضم 100 صفقة نريد صفقتين أو ثلاثة فقط في وجود زيزو".

وأختتم:" يوجد تخطيط الآن لتكوين لجنة كرة داخل الزمالك وليس لجنة تخطيط ستكون تحت إشراف مجلس الإدارة وأحمد سليمان، والجميع داخل القلعة البيضاء يعمل في ملف الصفقات والقيد سيحل نهائيا في خلال 48 ساعة".