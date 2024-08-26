نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مترجم كولر: لا أبلغ المدرب ببعض التجاوزات بشرط.. وهذه تفاصيل أزمة طاهر محمد طاهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف خالد الجوادي مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، عن بعض الكواليس الذي خاضها خلال وجوده داخل جدران القلعة الحمراء في السنوات الماضية.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، توجيه الشكر إلى خالد الجوادي.



- الجوادي يتحدث عن أزمة طاهر داخل الأهلي

وأكد الجوادي في تصريحاته عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" بالاتفاق مع كولر من البداية بالطبع يجب إبلاغه بكل ما يحدث خاصة بعد تعرض بعض اللاعبين للهجوم بسبب مستواه الفني".

وتابع:" حدث ذلك من قبل مع طاهر محمد طاهر بعد تعرضه لانتقادات عنيفة وبعضها تكون غير مبررة وعنيفة جدا، تأثر اللاعب بقوة وتأثر مستواه ونحن رأينا ذلك بسبب غضبه، وكولر علم عن طريقي ما يحدث على السوشيال ميديا".

وأشار:" كولر اجتمع مع اللاعب في مكتبه وبدأ تأهيله نفسيا ليواجه ذلك حيث أكد له ثقته الكاملة في مستواه الفني وبدأ اللاعب أن يعود تدريجيا إلى مستواه، لذلك يجب أن يعلم المدرب كل ما يحدث تجاه اللاعبين".

وأختتم:" في حالة أن اللاعب خؤج غاضبا على حسم الموقف والتنسيق مع الجهاز الفني لا نخبر المدرب بما يحدث ولكن عندما يكون الأمر متطور يتم إبلاغه والشركة الخاصة به تراقب كل شئ وتتواصل معه وتبلغه، بجانب المحلل ميكاري".