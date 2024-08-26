نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مترجم كولر يكشف كواليس مفاوضات الأهلي وأحمد رفعت وسر جديد في صفقة بن رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد خالد الجوادي مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل جديدة في مفاوضات الأهلي مع الراحل أحمد رفعت نجم نادي مودرن سبورت في المواسم الماضية.

كما أكد أهمية صفقة النجم التونسي محمد علي بن رمضان في حسابات المدرب السويسري خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



- الجوادي يتحدث عن صفقة بن رمضان





وأكد خالد الجوادي في تصريحات عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" إدارة الأهلي طلبت مني إقناع المدرب بالتعاقد مع الراحل أحمد رفعت الله يرحمه والمدرب اقتنع بالفعل بعد عودة اللاعب من الإمارات".

وتابع:" الكابتن سيد عبدالحفيظ اكتشف إن اللاعب كان لعب لفريقين في موسم واحد والصفقة وقفت بسبب اللوائح".

وأشار:" مارسيل كولر طالب بن رمضان بالإسم، ثنائي مركز 8 هما أهم مركزين في خطة مارسيل كولر، ومحمد علي بن رمضان بالنسبة هو القطعة الناقصة في تشكيل الأهلى وتمسك بضمه بشكل كبير من أيام وجوده في الترجي".