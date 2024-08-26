نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب مانشستر يونايتد: استقبال الأهداف المتأخرة "غير مقبول" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الهولندي إريك تن هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إن لاعبيه يحتاجون إلى تحسين طريقة إدارتهم للمباريات.

جاء ذلك بعد خسارة مانشستر يوم السبت على ملعب برايتون 1 - 2 في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وخطف برايتون هدف الفوز القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وتعد هذه هي المرة السادسة منذ موسم 2022 - 2023 التي يخسر فيها مانشستر في الدوري الإنجليزي بهدف يسجل بعد انتهاء الوقت الأصلي.



وتحدث تن هاغ عن ضرورة حفاظ اللاعبين على التركيز حتى صافرة النهاية.



قال المدرب الهولندي للصحافيين "لدينا إمكانات جيدة، ولكن علينا أن نحافظ على التركيز حتى صافرة النهاية، لأننا نستقبل أهدافًا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع كما حدث في مباراة الدرع الخيرية ضد مانشستر سيتي".



ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يوم الأحد عن تن هاغ قوله "اليوم (أمس) أيضًا استقبلنا هدفًا حاسمًا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لذا، كما قلت، يجب أن نحافظ على التركيز حتى النهاية".



وأشار إلى أن "المباريات تنتهي عندما يطلق الحكم صافرته ثلاث مرات، فعلينا أن نحسن من طريقة إدارتنا للمباريات".