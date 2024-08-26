نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم السعودية لمتابعة مباراة النصر والفيحاء وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.



موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي



من المقرر أن تقام مباراة النصر والفيحاء يوم الإثنين 26 أغسطس 2024 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية معقل الفيحاء وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي، حيث يمكن مشاهدة مباراة النصر والفيحاء عبر قناة SSC Sports.



موقف النصر والفيحاء في جدول الدوري السعودي



احتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 82 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 26 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 4 مباريات.

في حين احتل الفيحاء المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 44 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر 12 مباراة.

خسر الفيحاء من التعاون بهدف نظيف في الجولة الأولى من الدوري السعودي بينما تعادل النصر مع الرائد بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل النصر المركز العاشر برصيد نقطة واحدة في جدول الدوري السعودي بينما يحتل الفيحاء المركز الثاني عشر بلا رصيد من النقاط.