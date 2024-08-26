نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كالياري ضد كومو اليوم الإثنين في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي كالياري مع نظيره فريق كومو، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة كالياري ضد كومو اليوم في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة كالياري ضد كومو؟ مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي والإمارات.



حيث يحتل فريق كالياري المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد نقطة واحدة، بينما يقع كومو في المركز التاسع عشر دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة كالياري ضد كومو في الدوري الإيطالي

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة كالياري ضد كومو عبر قناة Ad sports premium 1HD.

