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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي تشكيل برشلونة المتوقع ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025.

وتقام مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة ورايو فايكانو في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد رايو فاليكانو

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي، كريستنسن، ب أو كوبارسي وأليخاندرو بالدي.

وسط الميدان: بيدري جونزاليس، مارك كاسادو وبابلو توري.

يقود الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا دياز.

ويحتل برشلونة المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فريق فاليكانو المركز الثامن من سلم الليجا برصيد 4 نقاط.

