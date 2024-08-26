نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتساءل الجمهور في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن موعد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة لهذه المباراة المرتقبة والتي تحظى باهتمام كبير من قبل الجمهور في كل مكان.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، عبر التقرير التالي، موعد مباراة الهلال وضمك في مشوار بطولة دوري روشن لهذه النسخة.

ويستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره نادي ضمك في إطار الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي لعام 2024.

موعد مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

ويواجه الهلال نادي ضمك مساء يوم الأربعاء القادم والموافق الرابع والعشرين من أغسطس في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك

من المقرر أن يتم بث مباراة الهلال وضمك عبر قناة SSC الثانية، التي تعد الناقل الحصري لكافة مباريات بطولة دوري روشن السعودي لهذا الموسم.