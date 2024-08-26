عاجل.. أزمة طاحنة في برشلونة قبل مواجهة رايو فاليكانو

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق برشلونة أزمة قبل مباراته المقبلة ضد رايو فاليكانو، وذلك بسبب شركة "نايكي"، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.

برشلونة في ورطة قبل مواجهة فاليكانو

يستعد برشلونة لملاقاة رايو فاليكانو يوم الثلاثاء القادم ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني "لا ليغا".

من المتوقع أن يخوض الفريق الكتالوني هذه المباراة بزيه الأساسي، على الرغم من التداخل في ألوانه مع زي رايو فاليكانو.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أن برشلونة سيلعب بالزي الذي يحمل اللونين الأحمر القاني والأزرق، نظرًا لأن "نايكي" لم توفر حتى الآن الزي الاحتياطي للفريق.

وأضافت الصحيفة أن المحكمة أصدرت حكمًا لصالح "نايكي"، يمنع برشلونة من إنهاء عقده مع الشركة من طرف واحد. وأدى هذا إلى شعور النادي بأن "نايكي" تعمدت تأخير مفاوضات العقد الجديد، بالإضافة إلى تأخير طرح الزي الاحتياطي.

وقد بدأ برشلونة موسمه بالفوز على كل من فالنسيا وأتلتيك بيلباو بنتيجة 2-1.