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أحمد جودة - القاهرة - قال فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ، إنه استمتع بأول مباراة له في الدوري الألماني، وذلك بعدما سبق له أن قاد الفريق للفوز في كأس ألمانيا برباعية نظيفة على أولم.

أول تعليق من كومباني بعد تخطي الأختبار الأول في البوندسليجا

وكان بايرن ميونخ قد خطف فوزا صعبا على مضيفه فولفسبورج بنتيجة 3-2 اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الألماني.

وقال كومباني "لقد استمعت بذلك، كانت أول مباراة لي في البوندسليجا كمدرب"، حيث سبق له اللعب في المسابقة بين عامي 2006 و2008 مع هامبورج.

من جانبه، أوضح سيرجي جنابري، الذي سجل الهدف الثالث للبايرن "نحن سعداء للغاية بالحصول على النقاط الثلاث، أنه أمر جيد بالنسبة لنا ويدعم ثقتنا بأنفسنا".

وتابع "لقد كانت مباراة حماسية، وهدف التعادل بعد بداية الشوط الثاني الذي هز مرمانا، صدمنا قليلا".

وأضاف "في النهاية تعاملنا مع المباراة بالعقلية الصحيحة وذلك سبب مواصلتنا لتحقيق الفوز، والأخطاء تحدث لكن المهم هو رد فعل الفريق، استغرق ذلك وقتا في الشوط الثاني، لم نكن مثاليين لكننا واصلنا العمل".

