نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات تسجيل داني أولمو في قائمة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات تسجيل داني أولمو في قوائم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

وكان برشلونة قد نجح في التعاقد مع داني أولمو قادمًا من صفوف لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الصحفي الإسباني بيدرو موراتا، أن خروج غوندوغان يحقق توفيرًا بنسبة 70% من راتب 18 مليون يورو، أى ما يوازي يعني 12.6 مليون يورو.

وأضاف:"بيع فاي يوفر 60% من راتب اللاعب على مدار موسمين 2.4 مليون يورو و20% من صافي الربح من البيع (10.3 - 1.2) ما يساوي 9.1 مليون يورو — ما يعادل 1.8 مليون يورو أو 4.2 مليون يورو".

‏وأوضح أن المجموع الكلي لكلا العمليتين: 16.8 مليون يورو.

وتابع:"تسجيل أولمو: -47.5 مليون يورو وتكلفة موسمين 13.75 مليون يورو للاستحقاق (55/4) + 10 مليون يورو كراتب ".

وأتم:"أى يعني من أجل تسجيل داني أولمو يجب توفير ما يساوي 23.75 مليون يورو للموسمين".