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أحمد جودة - القاهرة - قال ميجيل أنخيل سانشيز "ميتشل"، مدرب جيرونا عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة في الليجا، إنه لا يمكن لأحد التفكير في مطالبة الفريق باحتلال المركز الثالث مرة ثانية.

مدرب جيرونا: لا يمكن لأحد مطالبتنا بالمركز الثالث مجددا

وقال المدرب "التحدي الذي أمامنا هو إخراج أفضل ما لدينا. لا يمكن لأحد التفكير في مطالبتنا باحتلال المركز الثالث مرة ثانية، لكن في الوقت نفسه، يتحتم علي السعي لأن نكون أفضل من الموسم الماضي".

وأضاف ميتشيل: "لا يزال علينا أن نتحسن. المقارنات ستكون موجودة دائما، لكن نحن نعرف أننا يجب أن نواصل النمو".

وتابع المدرب "نريد أن نكون فريقا أفضل من الموسم الماضي. سنحاول، لكن من دون مبالغات ومع إدراك أن البقاء في الدرجة الأولى يجب أن يحدث من دون مناص كي نستمر في هذا النمو".

وبخصوص المباراة قال "أعتقد أننا سيطرنا كثيرا على الكرة، لا اللعب. لأننا لم نتمكن خاصة في الشوط الأول من تحقيق خطورة حقيقية ولعب الأتلتي بأريحية".