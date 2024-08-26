نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يبحث عن انتصاره الثالث.. والريال يواجه لاس بالماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهدف فريق برشلونة لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم، حينما يحل ضيفًا على رايو فاييكانو الثلاثاء في الجولة الثالثة من المسابقة.

وتمكن فريق برشلونة، بقيادة مدربه الجديد هانزي فليك، من الفوز على فالنسيا وأتلتيك بلباو في أول جولتين بنتيجة واحدة 2-1، ولكن مهمته لن تكون سهلة خاصة وأنه لم يتمكن من تحقيق الفوز على فاييكانو في آخر ثلاث مرات زار فيها ملعب تيريزا ريفيرو معقل الفريق.

ومايزيد من صعوبة المباراة معاناة الفريق دفاعيًا ففي آخر سبع مباريات سواء كانت ودية أو رسمية، فشل الفريق في الخروج بشباك نظيفة من بينها أربع مباريات انتهت بتلقيه هدفين أو أكثر.

ويستمر غياب جافي وفرينكي دي يونغ ورونالد أراوخو وأندريسات كريستينسين وأنسوماني فاتي عن المباراة بسبب الإصابات المختلفة.

ولكن يعول فليك على تألق مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل ثلاثة أهداف في مباراتين حتى الآن، كما يعول أيضًا على الموهبة الشابة لامين يامال الذي تألق في بطولة أمم أوروبا الأخيرة وسجل هدفًا في مباراتي الفريق بالدوري حتى الآن.

ولكن مهمة برشلونة لن تكون سهلة على الإطلاق لا سيما وأن بداية فاييكانو في الدوري جيدة للغاية حيث فاز على ريال سوسييداد 2-1 وتعادل مع خيتافي سلبيًا.

ولعل من أبرز نقاط قوة فاييكانو هذا الموسم قوته الدفاعية، حيث تمكن الفريق من منع خياتفي من صنع أي فرصة على مرماه في المباراة الأخيرة، كما أن الهدف الذي تلقاه الفريق في مباراته الأولى جاء في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويلتقي أيضًا في ذات اليوم فريق ريال مايوركا مع إشبيلية في مباراة يبحث فيها الفريقان عن أول انتصار بعدما تعادلا في مباراة وخسرا في مثلها في أول جولتين من المسابقة.

وتستأنف مباريات هذه الجولة يوم الأربعاء بإقامة أربع مباريات في غاية القوة.

ويلتقي أتلتيك بلباو مع فالنسيا في مباراة يسعى فيها الفريقان لتحقيق أول انتصار لهما في الدوري هذا الموسم، حيث تعادل بلباو وخسر في أول مباراتين، فيما خسر بلنسية في أول مباراتين.

يسعى أيضًا فريق ليغانيس لتفادي الهزيمة للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تعادل وفاز في أول مباراتين، حينما يحل ضيفه على بلد الوليد الذي يسعى لاستعادة توازنه بعد الخسارة أمام ريال مدريد في الجولة الماضية.

وسيكون أبرز لقاء الأربعاء هو الذي يجمع بين أتلتيكو مدريد وإسبانيول.

ويسعى أتلتيكو لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري، حيث كان تعادل مع فياريال 2-2 في الجولة الأولى قبل أن يفوز على جيرونا بهدفين نظيفين في الجولة الماضية.

في المقابل يتطلع فريق إسبانيول لتحقيق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم، بعد خسارته في أول جولتين أمام بلد الوليد وريال سوسييداد بنتيجة واحدة 1-0.

ويلتقي أيضًا في ذات اليوم ريال سوسييداد وديبورتيفو ألافيس.

وتختتم مباريات هذه الجولة بمواجهة قوية حينما يلتقي ريال مدريد مع مضيفه لاس بالماس.

وبعد أن تعادل في الجولة الأولى أمام ريال مايوركا 1-1، استعاد الريال توازنه وفاز على بلد الوليد بثلاثية نظيفة.

ويأمل الفرنسي كيليان مبابي المنضم حديثا لصفوف الفريق في تسجيل أول أهدافه مع الريال في الدوري الإسباني، علمًا بأنه سجل هدفا واحدا بقميص الريال في مباراة كأس السوبر الأوروبي التي فاز بها الفريق على أتالانتا.

في المقابل يهدف فريق لاس بالماس لتحقيق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم بعدما تعادل في مباراة وخسر في مثلها.

كما يشهد نفس اليوم أيضًا مباراة قوية حينما يلتقي جيرونا مع أوساسونا.

ويهدف جيرونا لتحقيق الفوز بهذه المباراة واستعادة مستواه الذي ظهر به في الموسم الماضي، حيث فشل الفريق حتى الآن في تحقيق أي انتصار واكتفى بتعادل وهزيمة في أول مباراتين، فيما يسعى أوساسونا لتفادي الهزيمة في المباراة الثالثة على التوالي بعدما تعادل في مباراة وفاز في مثلها.