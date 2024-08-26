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أحمد جودة - القاهرة - غادر سعود عبد الحميد ظهير أيمن فريق الهلال ومنتخب السعودية العاصمة الرياض متوجها إلى إيطاليا، صباح اليوم الإثنين، تمهيدا لإتمام إجراءات انتقاله إلى فريق روما الإيطالي.

سعود عبدالحميد لاعب الهلال يغادر السعودية للانتقال إلى روما الإيطالي

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) مقطع فيديو للاعب وهو يتواجد صباح اليوم في مطار الملك خالد الدولي استعدادا للسفر إلى روما لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع عقده مع النادي الإيطالي.

وقال جياني كاستالدي المسؤول الإعلامي لنادي روما للصحيفة السعودية إن صفقة سعود عبد الحميد لن تتم قبل يوم الثلاثاء لحين الانتهاء من الفحوصات الطبية وتوقيع العقود ثم الإعلان عنها عبر الحسابات الرسمية بالتنسيق مع نادي الهلال.

وكان اللاعب السعودي الدولي البالغ من العمر 25 عاما انتقل لصفوف الهلال في ديسمبر 2021 قادما من اتحاد جدة، ووقع عقدا ينتهي في صيف 2025.

وخاض سعود عبد الحميد 115 مباراة محلية وقارية وعالمية بقميص الهلال على مدار موسمين ونصف، سجل خلالها 5 أهداف إضافة إلى 18 تمريرة حاسمة.

ويستعد اللاعب السعودي لمنافسة قوية في الجبهة اليمنى لفريق روما مع كل من التركي محمد زكي شيليك والهولندي ريك كارسدورب الذي خرج تدريجيا من حسابات دانييلي دي روسي مدرب روما.