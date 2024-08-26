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أحمد جودة - القاهرة - اقترب يوسف موكوكو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، من الانتقال لصفوف نيس الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

خطوة واحدة تفصل نيس الفرنسي عن ضم قناص بوروسيا دورتموند

وذكرت تقارير فرنسية منها صحيفة "ليكيب" الرياضية، أن موكوكو توصل لاتفاق مع النادي الفرنسي لكن الناديين لم يحسما الصفقة بعد.

وأوضحت التقارير أن موكوكو البالغ من العمر 19 عاما، سينضم إلى نيس على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع خيار الانتقال بشكل نهائي لاحقا.

وأصبح موكوكو، أصغر لاعب في التاريخ يشارك في الدوري الألماني، بظهوره في اليوم التالي لعيد ميلاده ال16 عام 2020.

ولعب موكوكو مباراتين دوليتين مع منتخب ألمانيا لكنه شارك على فترات متباعدة مع دورتموند، وغاب عن أول مباراتين للفريق هذا الموسم.